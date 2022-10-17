İki ülke arasında gerilim tırmandı.

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17 Ekim 2022 Pazartesi 12:37:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 12:37:00

Güney Kore'den karşı hamle! Askeri tatbikatlarına başladı

Kaynak: AA

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Güney Kore Savunma Bakanlığı, bölgede artan gerilimin ardından Kuzey Kore'den gelebilecek herhangi bir tehdide acil durumda bulunabilmek amacıyla harekete geçerek askeri tatbikatlara başladıklarını bildirdi.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, bölgede artan gerilimin ortasında yıllık askeri tatbikatlara başladıklarını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı (JCS) Sözcüsü Albay Kim Jun-rak, "Tatbikat, hazırlığın sürdürülmesine ve ortak operasyonel yeteneklerin geliştirilmesine odaklanarak somut bir şekilde gerçekleştirilecek." dedi.

Askeri tatbikatların, Kuzey Kore'nin hareketlerini izlemeyi ve Kuzey'den gelebilecek herhangi bir tehdide acil müdahale duruşunu korumayı amaçladığı belirtildi.

Tatbikatlar 28 Ekim'e kadar devam edecek.

Güney Kore ordusu, 14 Ekim'de Kuzey Kore'nin Doğu Denizi'ne bir kısa menzilli balistik füze (SRBM) fırlattığını ve 2018'de iki ülke arasında yapılan askeri gerilimi azaltma anlaşması kapsamında belirlenen deniz "tampon bölgelerine" yaklaşık 170 topçu ateşi açtığını bildirmişti.

Son 2 haftada 8. füze atışını yapan Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.

ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) karadan karaya 4 füze ateşlemişti.

Öte yandan, ABD, ortak deniz tatbikatı sonrasında Kore Yarımadası'ndan ayrılan USS Ronald Reagan uçak gemisinin 5 Ekim'de Doğu Denizi'ne döneceğini bildirmişti. Bunun ardından Kuzey Kore, 6 Ekim'de Doğu Denizi yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.

ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi'nin bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

Pyongyang yönetiminin, 2022 başından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek farklı menzillerde 20'yi aşkın balistik füze denemesi gerçekleştirdiği biliniyor.

Etiketler : Güney Kore Savunma Bakanlığı Pyongyang yönetimi üney Kore ve Japonya
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