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Güney Kore'den Çin ve Rus uçaklarına ilişkin uyarı
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15 Aralık 2023 Cuma 16:41:00 - Güncelleme:15 Aralık 2023 Cuma 16:41:00

Güney Kore'den Çin ve Rus uçaklarına ilişkin uyarı

Kaynak: AA

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Güney Kore, Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na giren Çin ve Rus uçaklarına ilişkin uyarı yaptı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı, KADIZ'a giren Çin ve Rus uçaklarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Savunma Bakanlığından Uluslararası Politika Direktörü Lee Seong-Bom'un, Çin ve Rusya'nın Seul'deki askeri ataşeleriyle telefonda görüşerek olayla ilgili "endişelerini" dile getirdiği belirtildi.

Bakanlığın, "hassas bölgelere izinsiz girdiği" ifade edilen uçaklar nedeniyle "üzüntü duyduğu" kaydedilen açıklamada, Çin ve Rusya'ya bölgede "gerginliğe sebep olabileceği için olayın tekrarlanmaması amacıyla uygun tedbirler almaları" uyarısı yapıldı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün 2 Çin ve 4 Rus uçağının Ulleung Adası'nın kuzeyinde KADIZ'a girdiğinin belirlendiği belirtilmişti.

Uçakların ülkenin hava sahasını ihlal etmediği bilgisine yer verilen açıklamada, Güney Kore'nin önlem amaçlı bölgeye savaş uçakları sevk ettiği bildirilmişti.

ADIZ

Uluslararası hukukta tanımı bulunmayan ve herhangi bir uluslararası otorite tarafından denetlenmeyen Hava Savunma ve Tanımlama Sahası (ADIZ) genelde ülkelerce tek taraflı ilan ediliyor.

Tanımlama sahası, ülkenin tanımlı hava sahasını ihlal niyeti olmayan sivil uçakları kapsamına almıyor ancak bölgeye giren askeri uçaklar, potansiyel tehdit olarak değerlendirilerek uyarılıyor.

Etiketler : Çin Rus uçakları gÜNEY KORE HAVA KUVVETLERİ
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