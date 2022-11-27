Güney Kore'de helikopter düştü: 5 ölü
Kaynak: TRT Haber
Güney Kore'nin Yangyang bölgesinde olası orman yangınlarını tespit etmek için havalanan helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Yonhap ajansının haberine göre, Sikorsky tipi helikopter ülkenin doğusundaki Yangyang'da muhtemel orman yangınlarını tespit için havalandı.
Helikopter, yerel saatle 10.50 sularında bölgedeki bir Budist tapınağı yakınlarındaki yüksek alana düştü.
Kazada parçalara ayrılan helikopterde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Ekipler, kaza yerinde 5 ceset bulduklarını, bunlardan ikisinin helikopterin pilotu ve teknisyenine ait olduğunu düşündüklerini belirtti.
- Sincan'daki yangının ardından Çin'de Kovid-19 huzursuzluğu büyüyor
- Terör yandaşlarından Berlin'de gösteri
- Güney Kore'de helikopter düştü: 5 ölü
- Ekvator Ginesi'nde cumhurbaşkanlığı seçimlerinin resmi sonuçları açıklandı
- Venezuela Devlet Başkanı Maduro muhalefet ile yeni bir sayfa açtıklarını söyledi
- Macron'dan Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki önemine vurgu