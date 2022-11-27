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27 Kasım 2022 Pazar 10:45:00 - Güncelleme:27 Kasım 2022 Pazar 10:45:00

Güney Kore'de helikopter düştü: 5 ölü

Kaynak: TRT Haber

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Güney Kore'nin Yangyang bölgesinde olası orman yangınlarını tespit etmek için havalanan helikopterin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Yonhap ajansının haberine göre, Sikorsky tipi helikopter ülkenin doğusundaki Yangyang'da muhtemel orman yangınlarını tespit için havalandı.

Helikopter, yerel saatle 10.50 sularında bölgedeki bir Budist tapınağı yakınlarındaki yüksek alana düştü.

Kazada parçalara ayrılan helikopterde çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Ekipler, kaza yerinde 5 ceset bulduklarını, bunlardan ikisinin helikopterin pilotu ve teknisyenine ait olduğunu düşündüklerini belirtti.

Etiketler : güney kore helikopter kaza
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