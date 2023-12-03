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03 Aralık 2023 Pazar 21:16:00 - Güncelleme:03 Aralık 2023 Pazar 21:16:00

Güney Çin Denizi'nde gerilim! 135'ten fazla gemi tespit edildi

Kaynak: AA

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Filipinler Sahil Güvenliği (PCG), Güney Çin Denizi'ndeki Filipinler'in Julian Felipe (Whitsun) Resifi civarında Çin'e ait 135'i aşkın gemi tespit ettiğini bildirdi.

"Philstar" gazetesinin haberine göre, PCG'den yapılan açıklamada, Filipinlerin Palawan Adası'nın 320 kilometre batısındaki Whitsun Resifi çevresinde Çin'e ait 135'ten fazla geminin saptandığı kaydedildi.

Bölgede geçen ay 111 olarak tespit edilen gemi sayısının 135'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, bunun "endişe verici" olduğu belirtildi.

Açıklamada, resif civarında Çin'e ait gemilere gönderilen telsiz mesajlarına hiçbir yanıt alınamadığı aktarıldı.

Filipinler'in bölgedeki toprak bütünlüğü ve egemenliğine vurgu yapılan açıklamada, "PCG, deniz güvenliğini, emniyetini koruma konusundaki sarsılmaz taahhüdünü sürdürüyor." ifadesi kullanıldı.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Etiketler : Filipinler Sahil Güvenliği Güney Çin Denizi Julian Felipe GERİLİM
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