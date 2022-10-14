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Güney Afrika'da 'bölgesel kızamık' salgını yaşanıyor
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14 Ekim 2022 Cuma 01:00:00 - Güncelleme:14 Ekim 2022 Cuma 01:00:00

Güney Afrika'da 'bölgesel kızamık' salgını yaşanıyor

Kaynak: AA

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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Limpopo eyaletinde son 30 günde 3 çocukta kızamık hastalığına rastlanmasının ardından Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NICD), bölgede kızamık salgını yaşandığını bildirdi.

Güney Afika'da Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünden (NICD) yapılan yazılı açıklamaya göre, Limpopo Eyaleti, Greater Sekhukhune bölgesindeki iki sağlık tesisinde, 30 günde biri 11 aylık olmak üzere 3 çocukta kızamık vakası tespit edildi.

Bu bölgede "kızamık salgını" ilan edildi.

Açıklamada, hastalığın yayılmasını önlemek için yeni kızamık vakalarını ve temaslıların aşı durumlarını tespit etmek için halk sağlığı araştırması gerçekleştirilmesinin zaruri olduğu vurgulandı.

Bu 3 çocuktan 2'sinin aşısız olduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, bölgede halihazırda bir aşılama çalışması yürütüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Afrika'nın farklı bölgelerinde görülen kızamık salgını nedeniyle bu yılın başından beri başta Nijerya ve Zimbabve olmak üzere farklı ülkelerden farklı yaşlarda yüzlerce çocuk hayatını kaybetti.

Etiketler : Güney Afika Bulaşıcı Hastalık bölgesel kızamık
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