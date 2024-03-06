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06 Mart 2024 Çarşamba 10:08:00 - Güncelleme:06 Mart 2024 Çarşamba 10:08:00

Google çalışanından "Nimbus" protestosu! "Proje Filistinlileri tehlikeye atıyor"

Kaynak: TRT Haber

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Google mühendisi, bir İsrail gazetesi tarafından New York'ta düzenlenen teknoloji konferansında Google yöneticisini protesto etti. Mühendis Filistinlilere yönelik soykırımda suç ortağı olduğu gerekçesiyle İsrail'in Nimbus projesini geliştirmeyi reddetti.

İsrail'in Gazze'deki katliamına dünya çapında tepkiler artıyor. Bu kez de Google'da çalışan bir mühendis İsrail'i protesto etti.

Protesto, İsrail gazetesi Calcalist tarafından New York'ta düzenlenen bir konferansta gerçekleşti.

Google çalışanı mühendis Filistinlilere yönelik soykırımda suç ortağı olduğu gerekçesiyle İsrail'in Nimbus projesini geliştirmeyi reddetti ve Google İsrail Genel Müdürü Barak Regev'e tepki gösterdi.

Başka bir protestocu da İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımında Google'ı suç ortağı olarak niteledi.

Mühendisin sözünü ettiği Nimbus Projesi İsrail ordusunun Filistinlileri gözlemleyip onlara zarar vermesine olanak tanıyabilecek teknolojinin satışını içeriyor.

Öte yandan Google çalışanı 600 kişi imzaladıkları mektupla Google'a söz konusu İsrail konferansının sponsorluğundan çekilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Etiketler : google nimbus protesto
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