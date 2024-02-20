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20 Şubat 2024 Salı 11:25:00 - Güncelleme:20 Şubat 2024 Salı 11:25:00

Geert Wilders ülkesini topa tuttu... "Avrupa'nın aptal köyü olduk"

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Hollanda'da İslam karşıtı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisinin (PVV) lideri Geert Wilders, kendi ülkesini topa tuttu. Wilders, ülkesinin çok fazla Ukraynalı mülteci kabul ettiği için "Avrupa'nın aptalı" olduğunu söyledi.

Hollanda'da üç ay önce yapılan seçimlerde en fazla sandalyeyi kazanan sağcı lider Geert Wilders, ülkesinin çok fazla Ukraynalı mülteci kabul ettiği için "Avrupa'nın aptalı" olduğunu söyledi.

Wilders, Ukraynalı mültecilerin savaştan kaçmak için değil 'ücretsiz barınma' için Hollanda'ya geldiğini iddia etti.

Euronews Türkçe'nin haberine göre sosyal medya hesabından açıklama yapan Wilders, "Ukraynalılar, akın akın Avrupa'nın dört bir yanından Hollanda'ya geliyorlar. Savaş yüzünden değil, bedava konut, bedava sağlık bakımı ve işlerimiz için. Biz yine Avrupa'nın aptal köyü olduk." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Wilders, Hollanda'nın kendini savunmak için silahlarını elinde tutması gerektiğini belirtiyor ve Ukrayna'ya askeri yardımın devam etmesine karşı çıkıyor. Aralık ayında Hollanda Meclisi'nde yapılan bir tartışmada, "Kendi ülkemizi savunamazken Ukrayna'ya askeri destek vermememiz gerektiğine inanıyoruz" diye hükümeti eleştirmişti.

Keza Hollanda'nın Ukrayna'ya askeri desteğini kesmesi gerektiğini belirtmişti. Bundan üç ay önce yapılan seçimlerde en fazla sandalyeyi kazanan isim olan Wilders, şu ana kadar yeni bir koalisyon hükümeti kurmayı başaramadı. Zira popülist siyasetçinin tutumu, başında bulunduğu aşırı sağ çizgideki Özgürlük Partisi'ni (PVV) potansiyel koalisyon ortaklarından ayıran birkaç konudan biri.

Görevinden ayrılan Başbakan Mark Rutte ise hafta sonu yaptığı açıklamada, Hollanda'nın Ukrayna'ya desteğinin uzun vadeli bir garanti olduğunu, zira Wilders'in bu desteği kesme hedefini destekleyecek herhangi bir koalisyon ortağı bulamayacağı değerlendirmesinde bulundu. Wilders paylaşımında, Telegraaf gazetesinin Hollanda dilinde yayınlanan ve Hollanda'nın Ukraynalı mültecilere yönelik merkezi kayıt kabul kapasitesinin dolduğunu belirten bir makaleye atıfta bulundu.

Haberde, yerel bir yetkilinin gazeteye yaptığı açıklamaya yer veriliyor. Makalede, yetkili, Hollanda'ya 'akının' başlıca nedenlerinin diğer AB üyesi ülkelerden iş bulmak, tıbbi bakım almak ya da aileleriyle bir araya gelmek için gelen Ukraynalı erkeklerin akını olduğunu dile getiriyor.

Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasından bu yana 100 binin üzerinde Ukraynalı mülteci Hollanda'ya geldi.Ukraynalı mülteciler, Avrupa Birliği'nin geçici koruma mekanizması kapsamında Mart 2025'e kadar AB üyesi ülkelerden herhangi birinde yaşamak ve çalışmak üzere Birlik içerisinde seyahat etme hakkına (seyahat özgürlüğüne) sahip.

Etiketler : hollanda mülteci Geert Wilders
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