Gazze'ye ulaştırılan yardım tırı sayısı 4 bin 300'ü geçti

Filistin Kızılayı'ndan, Gazze Şeridi'ne ulaştırılan yardım tırlarına ilişkin açıklama yapıldı.

Yardım tırlarının, yiyecek, su, insani yardım, tıbbi malzemeler ve ilaç taşıdığı belirtilen açıklamada, "Filistin Kızılayı ekipleri, 21 Ekim'den 16 Aralık'a kadar Mısır Kızılayı'ndan Refah Sınır Kapısı üzerinden 4 bin 301 tırı teslim aldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, gönderilen tırların 2 bin 746'sını Filistin Kızılayı'nın aldığı, 1555'ini de Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) ile diğer kuruluşlara teslim ettiği belirtildi.

Filistin Kızılayı'nın yardımları, ailelere, yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı sığınaklara ve sivil yerleşim yerlerine dağıttığı kaydedilen açıklamada, "insani ara" müddetinde de 310 tırın Gazze'nin kuzeyine gönderildiği ifade edildi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim'de saldırılarını başlatmadan önce yıllarca abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ne insani ve tıbbi ihtiyaçlar için günlük yaklaşık 600 yardım tırı gönderiliyordu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 19 bin 453 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 129'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 461 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 301 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 109 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.