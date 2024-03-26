Gazze'ye insani yardım gönderildi
Kaynak: DHA
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Gazze'ye düzenlenen hava operasyonuyla 46 bin gıda paketinin ulaştırıldığını duyurdu.
CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı, devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 25 Mart 2024 tarihinde saat 12.10'da kuzey Gazze'ye havadan insani yardım operasyonu gerçekleştirdi.
Ortak operasyonda iki adet C-17 ABD Hava Kuvvetleri uçağı ve ABD insani yardım malzemelerinin havadan ulaştırılmasında uzmanlaşmış ABD ordusu askerleri yer aldı.
ABD C-17 uçakları 46 binden fazla yemeye hazır gıda paketini büyük bir ihtiyaç bölgesi olan kuzey Gazze'ye bırakarak sivillerin kritik yardıma erişimini sağladı" denildi.