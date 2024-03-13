VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'ye destek verip İsrail'e tepki göstermişti... "Ailem tehdit ediliyor"
Miçotakis, Türkiye'ye gelecek
Putin'den ABD'ye uyarı: Nükleer savaşa hazırız
DEVA Partisi'nden istifa edip AK Parti'ye katıldı
Bağdat'ta terörle mücadele zirvesi
CHP'de kirli para trafiği
13 Mart 2024 Çarşamba 15:49:00 - Güncelleme:13 Mart 2024 Çarşamba 15:49:00

Gazze'ye destek verip İsrail'e tepki göstermişti... "Ailem tehdit ediliyor"

Kaynak: AA

ABONE OL

İngiltere'nin başkenti Londra'da Filistin'e dayanışma yürüyüşüne katılan şarkıcı ve söz yazarı Charlotte Church, Gazze'ye verdiği destek nedeniyle ailesinin tehdit edildiğini bildirdi.

Ülkenin tanınmış şarkıcılarından Galler asıllı sanatçı Church, geçen hafta sonu katıldığı Filistin yürüyüşünün ardından internet sayfasında yaptığı açıklamada, daha önce Filistin yanlısı bir etkinliğe katılmasıyla hakkında başlayan suçlama ve karalamalara yanıt vermek istediğini duyurdu.

Gazze'ye verdiği destek nedeniyle "Yahudi düşmanı" ve "hain" olarak itham edildiğini aktaran 38 yaşındaki şarkıcı, bu suçlamaları kesinlikle kabul etmediğini ifade etti.

Church, Filistin yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle sosyal medyada şiddet içeren, kadın düşmanı ve ırkçı her türlü kötü ifadelere maruz kaldığını ve "aşırılıkçı" olmakla suçlandığını belirtti.

Şarkıcı Church, Gazze'deki bir hastaneye yeni ambulans alınması için para toplamak amacıyla katıldığı "Filistin İçin Şarkı Söyle" etkinliğinin görüntülerinin internette paylaşılmasından bu yana basında ve sosyal medyada sürekli olarak "Yahudi karşıtı" olmakla suçlandığını kaydetti.

Hiçbir zaman Yahudi karşıtı olmadığı ve olmayacağının altını çizen Church, Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü ve Batı'nın bu zulümdeki suç ortaklığını protesto etme girişimleri nedeniyle medyadaki güçlü adamlar tarafından alaya alındığına dikkati çekti.

Church, "Güvenliğim ve ailemin güvenliği, politikacıların söylemlerinden cesaret alan bazı oldukça korkutucu insanlar ve BBC haberleri dahil liberal eski medya kuruluşları tarafından korkakça, sorumsuzca yapılan yayınlar nedeniyle tehdit ediliyor." ifadesine yer verdi.

Kendisine yönelik saldırılara yanıt verme ihtiyacı hissettiğini belirten Church, şunları kaydetti:

"Belki de en acil olarak, soykırımın başlamasından bu yana Filistin'deki İsrail saldırganlığına son verilmesi çağrısında bulunan kampanyanın, Batı dünyasının en azılı ırkçıları tarafından 'nefret dolu' ya da 'İslamcı' olarak kınanması dışında, basında çok az yer bulması nedeniyle sesimi duyurma fırsatını değerlendirmek zorundayım."

"BBC SON DERECE KIŞKIRTICI BİR DİLLE YAZILAR YAYINLAMAYA DEVAM EDİYOR"

Church, Gazze'ye verdiği destek nedeniyle aldığı tehditlere işaret ederek, "Güvenliğime yönelik tehditler, polisin bizi (kendisi ve ailesini) kontrol etmeye gelmesiyle sonuçlandı ve BBC, durumun gerçekliğini tam olarak yansıtmayan, son derece kışkırtıcı bir dille yazılar yayınlamaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da 9 Mart'ta düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşüne katılan şarkıcı Charlotte Church, yürüyüş sonrası ABD'nin Londra Büyükelçiliği yakınlarında kurulan platformda Filistin halkı için şarkı söylemişti.

Etiketler : şarkıcı israil filistin tehdit
Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı

Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı
"Soyadını taşımaktan onur duydum!"

"Soyadını taşımaktan onur duydum!"
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
60 günde devrialem

60 günde devrialem
Kızı için gün sayıyor

Kızı için gün sayıyor
Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor

Levent Can, navigasyonun sesi olmak istiyor
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı

Ceyda Düvenci günde tek öğünle zayıfladı
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX