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23 Aralık 2023 Cumartesi 03:12:00 - Güncelleme:23 Aralık 2023 Cumartesi 03:12:00

Gazze'nin açlıkla imtihanı! "İnsan sağlığı açısından felaket"

Kaynak: AA

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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Gazze'deki insanların açıklıkla karşı karşıya olduğunu ve yiyecek karşılığında mallarını sattığını duyurdu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de açlıkla ilgili duruma ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'de açlık yaşandığını ve kıtlığın baş gösterdiğini vurgulayan Ghebreyesus, "İnsanlar açlıkla karşı karşıya ve yiyecek karşılığında mallarını satıyor. Anne ve babalar çocukları yemek yiyebilsin diye aç kalıyor. Bu durum, Gazze Şeridi'ndeki insanların sağlığı açısından felaket." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, uzun süredir devam eden çatışmanın, ihtiyaç duyulan gıda ve hayat kurtaran diğer insani yardımlara erişimi engellediğinin altını çizdi.

Kış mevsiminin zor koşulları nedeniyle yerinden edilen insanların barınaklara akın ettiğini ve bunun da kaçınılmaz olarak hastalıkların yayılmasını artıracağını belirten Ghebreyesus, çocuklar, hamile ve emziren kadınlar ile yaşlıların en büyük risk altındakiler olduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, "DSÖ ve ortakları, kıtlığı durdurmak için Gazze'ye yardım akışının hızlandırılması yoluyla gıda güvenliğinin acilen iyileştirilmesi çağrısında bulunuyor. Sağlık, temiz su, sanitasyon ve hijyen gibi hizmetlerin yeniden sağlanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Etiketler : açlık insani ihtiyaçlar Gazzedeki kriz
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