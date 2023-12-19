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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 19 bin 453'e yükseldi
19 Aralık 2023 Salı 11:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2023 Salı 11:00:00

Gazze'deki hükümet: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 97 gazeteci öldürüldü

Kaynak: AA

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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 97'ye yükseldiğini duyurdu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde evine düzenlediği saldırıda gazeteci Adil Zağrab'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 97'ye yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

Etiketler : israil gazze gazeteci
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