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27 Aralık 2023 Çarşamba 08:47:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 08:47:00

Gazze'de öldürülen işgalci askeri sayısı 164'e yükseldi

Kaynak: AA

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İsrail ordusu Gazze'de 3 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay 3 askerin daha öldürüldüğü ifade edildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498'e yükseldi.

Etiketler : israil asker gazze
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