Gazze'de öldürülen işgalci askeri sayısı 164'e yükseldi
Kaynak: AA
İsrail ordusu Gazze'de 3 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.
Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri subay 3 askerin daha öldürüldüğü ifade edildi.
İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,164'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 498'e yükseldi.
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