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Gazze'de katledilenlerin sayısı 59 bin 604'e yükseldi
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11 Ocak 2024 Perşembe 16:58:00 - Güncelleme:11 Ocak 2024 Perşembe 16:58:00

Gazze'de katledilenlerin sayısı 59 bin 604'e yükseldi

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