VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gazze'de 4 gün sonra yeniden iletişim ve internet hizmeti verildi
Fransız milletvekilleri, İsrail'in, Gazze'ye saldırısında Fransız Dışişleri mensubunu öldürmesine te...
Türkiye Artistik Buz Pateni Şampiyonası sona erdi
İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni "provokasyon" suçlamasıyla ifadeye çağırdı
Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Gazze'deki ibadethanelere saldırılarını kınadı
Bakan Fidan Blinken ile görüştü: İsrail üzerindeki nüfuzunuzu kullanın
17 Aralık 2023 Pazar 17:48:00 - Güncelleme:17 Aralık 2023 Pazar 17:48:00

Gazze'de hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 121'e yükseldi

Kaynak: IHA

ABONE OL

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF), Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 2 İsrailli askerin daha öldüğünü duyurmasının ardından Gazze Şeridi'nde hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 121'e yükseldi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Gazze Şeridi'nde çıkan çatışmalarda 2 İsrailli askerin daha hayatını kaybetti. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Shalev Zaltsman'ın Gazze'nin güneyinde ve 26 yaşındaki Avner Doran'ın Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı kara harekatında hayatını kaybeden İsrailli asker sayısı 121'ya yükselmiş oldu.

Etiketler : İsrailli askerler Gaza çatışması IDF kayıpları
Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı

Fenomen Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı
Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı

Penelope Cruz'dan Gazze için "acil ateşkes" çağrısı
Kaza sonrası ilk paylaşım

Kaza sonrası ilk paylaşım
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
Tarlada çalıştı bisiklete bindi

Tarlada çalıştı bisiklete bindi
Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

Serenay Sarıkaya nereye Burcu Esmersoy oraya! "Peşindeyim"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX