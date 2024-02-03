Gazze'de çocuklar cehennemi yaşıyor: 17 bin çocuk kimsesiz kaldı

İsrail Gazze'de katliam yapıyor. 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında 27 bin 131 Filistinli katledildi, 66 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail güçleri Han Yunus kentindeki Emel Hastanesi'ne ateş açtı,hastaneye sığınan üç kişiyi ve bir çalışanı öldürdü.

Filistin Kızılayı İsrail güçlerinin tesisi kuşatmasından bu yana üçü personel 43 kişiyi öldürdüğünü, 153 kişiyi yaraladığını açıkladı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Zawayda bölgesinde de sivilleri vurdu.

Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda ölü ve yaralı El-Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

ÇOCUKLARIN RUHSAL SAĞLIĞI BOZULDU



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Gazze'de 17 bin çocuğun refakatsiz kaldığını duyurdu. Gazze'deki gıda, su ve barınak eksikliğine de dikkat çekildi.

Bu eksiklikler nedeniyle çocukların ruhsal sağlığının bozulduğu belirtildi. Açıklamada her çocuğun yürek burkan bir hikayesi olduğunun altı çizildi.

ÇATIŞMALAR DA TÜM ŞİDDETİYLE DEVAM EDİYOR



İsrail güçleriyle Filistinli direniş grupları arasındaki çatışmalar da tüm şiddetiyle devam ediyor.

Hamas, Gazze'deki çatışmalarda 15 İsrail askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Gazze kentinde bazı noktalardan çekilen İsrail güçleri ise ardında enkaz bıraktı.

Aralıksız devam eden İsrail saldırıları, kentin mahallelerini moloz ve kül yığınına çevirdi. Yıkım o kadar büyük ki İsrail ordusunun çekildiği bölgelere dönen Gazzeliler evlerinin yerini dahi bulamadı.