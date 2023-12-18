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Gazze'de basına ölüm yağıyor! İşgalci İsrail 1 gazeteci daha katletti
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18 Aralık 2023 Pazartesi 02:33:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 02:33:00

Gazze'de basına ölüm yağıyor! İşgalci İsrail 1 gazeteci daha katletti

Kaynak: AA

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Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail bombardımanında Filistinli bir gazetecinin daha öldürüldüğünü duyurdu.

Gazze'deki hükümete bağlı Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda ailesinin evini bombalaması sonucu gazeteci Hanin el-Kaştan'ın hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda öldürülen gazetecilerin sayısının 95'e yükseldiği kaydedildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin anlatısını susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" belirtilmişti.

Etiketler : gazeteci öldü Filistin İsrail Gaza bombardıman
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