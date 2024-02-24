Gazze'de açlığa mahkum ediliyorlar!

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun bombardıman altında tuttuğu ve gıda krizinin giderek derinleştiği Gazze Şeridi'nde çocuklar aç yatıyor.

Savaşın ne anlama geldiğini dahi bilmeyen çocuklar açlıktan uyuyamıyor, yetersiz beslenme nedeniyle bitkin haldeler.

Evladının karnını doyuramayan Filistinli Mahmud Ebu Kamer de İsrail'in aç ve susuz bırakarak kıtlığa yol açtığı bölgedeki diğer ebeveynler gibi çaresizliği yaşıyor.

Filistinli baba, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Beyt Lahiya beldesindeki Kemal Advan Hastanesinde "aç, susuz ve zayıf düşerek" hastalanan evladının toparlanmasını bekliyor.

Ancak bölgedeki hastanelerde tıbbi malzeme, ilaç ve ekipman sıkıntısının yanı sıra gıda yetersizliği nedeniyle hastaların tedavilerinde ve hizmetlerde aksaklıklar yaşanıyor.

- 15 AYLIK BEBEK AÇLIKTAN AĞLIYOR



Ebu Kamer AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 aylık oğlu Faruk'un birkaç gündür aç olduğunu ve ona yiyecek bir şey bulamadığını söyledi.

Faruk'un, gıda yetersizliği nedeniyle bitkinleştiğini ve hastalandığını ifade eden Ebu Kamer, oğlunun aç olduğu için her gece uykusundan ağlayarak uyandığını ifade etti.

Un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğüterek tüketmek zorunda kaldıklarını ancak artık bunu bile bulmakta zorlandıklarını dile getiren Ebu Faruk, "Faruk'un sürekli midesi gurulduyor, her gece açlıktan ağlayarak uyanıyor, onu besleyecek kimseyi bulamıyoruz. Eskiden yediğimiz hayvan yemini bile artık bulamıyoruz. Yiyecek bulduğumuzda çocuklarımızın karnı doysun diye biz açlığa tahammül ediyoruz." dedi.

Ebu Faruk, "Gazze'nin kuzeyinde ne pirinç var ne sebze var ne de un. Hiçbir gıda maddesi yok. İnsani yardımlar bölgeye girmiyor." ifadesini kullandı.

- "ÇOCUĞUM AÇLIKTAN KIVRANIYOR"



Ebu Faruk'un kaldığı odada tedavi gören 3 yaşındaki Ahmed Hammad'ın babası da ateşi yükselen oğlunu, soğuk kompres uygulayarak rahatlatmaya çalışıyor.

Baba Hammad, minik Ahmed'in küçücük bedeninin bitkin düştüğünü belirterek, "Evladım açlıktan kıvranırken, ağlamaları ve bağrışları karşısında ne yapacağımı bilemiyorum." diyerek çaresizliğini dile getirdi.

"Çocuklarımızın karnını doyurmak için bir gün hayvan yemi öğüteceğimiz ya da kuş eti yedireceğimiz hiç aklıma gelmezdi. Bir gün bu duruma düşeceğimizi, hayvan yemi yemeye mecbur kalacağımızı hiç düşünmezdim." diyen Hammad, yaşadıkları zorluklara dair şunları söyledi:



"Çok açız. Açlıktan ölüyoruz. Ne su var ne yiyecek. Savaşın durmasını ve normal hayatımıza dönmeyi istiyoruz. Bizim suçumuz ne? Bu çocukların ne suçu var? Gazze'nin kuzeyinde bombardımandan kurtulan, açlık ve susuzluktan kurtulamıyor. "

- Hastanelerde yetersiz beslenme nedeniyle ağır vaka sayısı artıyor

Kemal Advan Hastanesi Müdürü Hisam Ebu Safiye, Gazze'nin kuzeyindeki halkın İsrail ablukası nedeniyle yaşanan gıda krizinden ve kıtlıktan etkilenmeye başladığını vurguladı.

Ebu Safiye, yetersiz beslenme nedeniyle çok sayıda ağır vakanın hastaneye geldiğine dikkati çekerek, "Sığınma merkezlerindeki çocuklar, bağırsak enfeksiyonları, acil ve ileri tedavi gerektiren dehidrasyona neden olan diğer durumlar nedeniyle kritik bir şekilde hastaneye geliyor." dedi.

Ağır vakaların yoğun bakım ünitelerine alınarak takibinin yapıldığını ifade eden Ebu Safiye, hastanedeki tıbbi malzeme ve ekipman eksikliği, yetersiz beslenme ve açlık nedeniyle birçok kişinin hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Ebu Safiye, hastanedeki sağlık personelinin de hastalar gibi açlıkla mücadele ettiğini belirterek, "Gün boyu hizmet veren personel düzgün beslenemiyor. Doktor kendisi açken hastasına nasıl sağlıklı bir hizmet verebilir ki? Maalesef Gazze'nin kuzeyindeki açlık hem hastaları hem sağlıkçıları hem de tüm halkı bitkin düşürdü." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre, Gazze'nin kuzeyinde 6 bebekten 1'i şiddetli yetersiz beslenmeyle karşı karşıya ve 5 yaş altı çocukların yüzde 90'ının ise en az bir bulaşıcı hastalığı var.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Gazze Şeridi'ndeki akut gıda güvensizliği Dünya Sağlık Örgütü'nün "kritik" olarak nitelediği yüzde 15 çıtasını aşarak yüzde 16,2'ye ulaştı.



BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) da İsrail'in zorla aç ve susuz bırakarak insanlık felaketine yol açtığı Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin kıtlığın eşiğinde olduğunu duyurmuştu.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), İsrail'in saldırılarına işaret ederek, emniyetli dağıtıma izin veren koşullar oluşana dek Gazze'nin kuzeyine hayat kurtaran gıda yardımı dağıtımını durdurma kararı almıştı.

