Gazze'de acı tablo... Şehit sayısı 20 bin 258'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 201 Filistinlinin öldüğü, 368 kişinin ise yaralandığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda ölenlerin sayısının 20 bin 258'e çıktığı, yaralananların ise 53 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

18:36 İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyinde karadan ve havadan şiddetli saldırılar düzenlediği Tel ez-Zater ve Cibaliya'dan sınırlı bir şekilde çekilmesi, bölgedeki yıkımın boyutunu gözler önüne serdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında son 24 saatte öldürülen Filistinli sayısı 201 artarak, 20 bin 258'e yükseldi.

18:29 Yayın hayatını İstanbul'da sürdüren edebiyat dergilerinin organizasyonuyla çok sayıda şair, Filistin halkının acılarını paylaşmak üzere Üsküdar Meydanı'nda toplandı.

18:24 Genç Aktivistler, "Dünya Şehit Çocuklar Günü" dolayısıyla Başakşehir'de düzenledikleri eylemde İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

18:03 Gazze Şeridi'ndeki hükümet, İsrail ordusunun bir gazeteciyi daha öldürdüğünü duyurdu.

İsveç'te İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen Filistin'e destek gösterisinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

17:28 İstanbul'da çeşitli hastanelerde görev yapan doktor, sağlık çalışanı ve tıp fakültesi öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto için sessiz yürüyüş düzenledi.

17:25 Kayseri'de "Filistin'e Destek İçin Yürüyoruz" mitinginde İsrail protesto edildi.

17:23 Hamas, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve uluslararası kuruluşlara, İsrail'in Gazze'de alıkoyduğu Filistinlilerin akıbetini takip etmeleri çağrısında bulundu.

17:10 Çorum'da kadın ve çocuklar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yaptı.

17:00 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve Gazze'deki durumu ele aldı

16:44 Diyarbakır, Bingöl, Siirt ve Batman'da hekimler, giydikleri beyaz önlüklerle "sessiz yürüyüş" yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

16:43 İzmir, Uşak ve Manisa'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ve Filistin'e destek amacıyla çeşitli eylem ve etkinlikler düzenledi.

16:37 Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) ABD Ofisi İcra Direktörü Avril Benoit, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze'ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısını "yetersiz" olduğunu ifade ederek eleştirdi.

16:16 Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Negev Cezaevi'nde tutulan eski Filistin Meclis Başkanı Aziz Duveyk'in (75) ciddi sağlık sorunları yaşadığını bildirdi.

16:12 Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için başlattıkları "sessiz yürüyüşü" 6. haftada sürdürdü.

16:10 İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda, onlarca Filistinli öldü ve yaralandı.

15:58 23 Aralık Dünya Şehit Çocuklar Günü'nde Antalya ve Isparta'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

15:51 Erzurum ve Kars'ta görev yapan hekimler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için "sesiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

15:49 Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde İsrail'in çocuklara yönelik saldırılarına dikkat çekilmesi amacıyla yerde yatan çocukların üstü beyaz örtüyle kapatılarak İsrail aleyhinde eylem gerçekleştirildi.

15:29 Filistinli rahip Mitri Raheb, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sürdürdüğü saldırılarında Hristiyan toplumunun yüzde 3'nün öldürüldüğünü belirterek, "Hristiyan topluluğunun yok olacağını düşündüğünü" söyledi.

15:28 İsrail, Gazze Şeridi'nde 78 gündür sürdürdüğü soykırıma varan saldırıları sırasında Filistin'in kültürel mirasını da hedef alırken saldırılarda şu ana kadar en az 13 Gazzeli şair ve yazar da öldürüldü.

15:26 Sakarya ve Karabük'te İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, çocukların da katılımıyla düzenlenen protesto eylemleriyle kınandı.

15:05 Gaziantep'te, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları "Filistin'e özgürlük için yürüyoruz" etkinliğiyle protesto edildi.

14:53 Serbest bırakılan 16 yaşındaki İsrailli rehine Sahar Kalderon, Gazze'de geçirdiği 52 günde birçok kez İsrail'in füzelerinden dolayı öleceğini düşündüğünü söyledi.

14:50 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne fırlattığı patlamayan iki füzeyi kullanarak 5 tankı imha ettiklerini, mürettebatını öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

14:45 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne fırlattığı patlamayan iki füzeyi kullanarak 5 tankı imha ettiklerini, mürettebatını öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

14:21 Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), görgü şahitlerinin ifadelerinin İsrail ordusunun Gazze'de yaşamını yitiren 60 yaş üstü çok sayıda kişinin infaz edildiğini ortaya koyduğunu bildirdi.

14:21 Fransa Ulusal Meclisinin, "savaş suçu çağrısı" ile suçlanan İsrail vatandaşlığı da bulunan milletvekilli Meyer Habib'e yaptırım uygulamayacağı bildirildi.

14:09 Fas'ta 56 kentte, 100 ayrı noktada İsrail'in Gazze Şeridi'ne iki aydan uzun süredir düzenlediği saldırılar protesto edildi.

13:28 Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde bulunan Deyr el-Belah'ta yerinden edilmiş aileler, çocukların korkularını yenmesine yardımcı olmak ve İsrail bombardımanlarının seslerini dağıtmak amacıyla Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar ediyor.

13:11 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, İsrail'in Filistin halkının sadece geçmişi ve şu anını değil, geleceğini de hedef aldığını belirtti.

12:37 İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine düzenlediği saldırıdan araçlarıyla seyir halindeki gazeteciler son anda kurtuldu.

12:30 Ürdün Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Ayman Safadi'nin İsrail'in saldırıları Gazze Şeridi'ne devam ederken çatışmanın sona erdirilmesi amacıyla "çabaların yoğunlaştırmak" için Katar'ı ziyaret edeceğini duyurdu.

11:51 ABD Başkanı Joe Biden, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Gazze'deki duruma ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

11:38 İsrail'in, İngiliz manda döneminden miras aldığı "idari tutukluluk" uygulamasını Filistinlilere karşı bir intikam aracı olarak kullandığı belirtiliyor.

11:25 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail'in saldırı şeklinin Gazze Şeridi'nde insani yardımların dağıtımına engel oluşturduğunu ifade etti.

11:08 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant ile Gazze'deki duruma ilişkin telefonda görüştü.

10:52 İsrail ordusunun gelecek haftalarda, Gazze Şeridi'ne yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlandığı belirtildi.

06:47 İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın pek çok noktasına baskın düzenledi.

04:11 Mısır, Gazze'ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesini memnuniyetle karşıladı ancak bunun, ateşkes talebini içermediği için yetersiz olduğunu belirtti.

03:44 Hamas, İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın, "İsrailli askerlerin direniş liderlerini öldürmek üzere oldukları" yönündeki açıklamasını, "içi boş bir tehdit" olarak değerlendirdi.

03:09 Fas'ın pek çok kentinde Filistin'e destek gösterileri yapıldı. Tanca, Kazablanka, Fes, Agadir, Vecde ve Hanifra kentlerinde düzenlenen gösterilere binlerce kişi katıldı.

02:51 Filistin yönetimi, Gazze'ye yardımların girişi için acil adım atılmasını öngören karar tasarısının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilmesini, geç kalınmış olsa da Gazze'deki saldırıların sona ermesi yolunda atılmış bir adım olarak nitelendirdi.

02:38 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'deki insanların açıklıkla karşı karşıya olduğunu ve yiyecek karşılığında mallarını sattığını bildirdi.

01:30 Hamas, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılmasını" öngören karar tasarısını yetersiz bir adım olarak değerlendirdi.

00:24 Yemen'in başkenti Sana ve çeşitli kentlerde toplanan binlerce kişi, ABD'nin Kızıldeniz'deki koalisyonuna tepki göstermek ve Gazze'ye destek vermek amacıyla gösteri düzenledi.

00:03 Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin destekçileri, İsrail'in saldırılarında öldürülen Gazzelileri anmak için bir araya geldi.

00:02 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde İsrail askerlerini hedef aldığını duyurdu.

- İSRAİL'İN 7 EKİM SONRASI GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun bombardıman başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 472 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 121 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.