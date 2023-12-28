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28 Aralık 2023 Perşembe 08:49:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 08:49:00

Gazze'de 3 işgalci askeri daha öldürüldü

Kaynak: AA

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İşgalci İsrail ordusu Gazze'de 3 askerinin öldürüldüğünü açıkladı. İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay 3 askerinin daha öldürüldüğünü, 3'ünün de ağır yaralandığı açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada Gazze'deki yeni kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay 3 askerin daha öldürüldüğü, 3 askerin de ağır yaralandığı ifade edildi.

İsrail ordusunun son verilerine göre, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı,167'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 501'e yükseldi.

Etiketler : israil asker gazze
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