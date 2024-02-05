Acı tabloyu açıkladılar: On binlerce Gazzeli kayıp

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05 Şubat 2024 Pazartesi 21:48:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 21:48:00

Gazze'de 100 bin kayıp! BM 7 Ekim'den bu yana yaşanan kanlı vahşetin sonuçlarını açıkladı

Kaynak: AA

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Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana bombaladığı Gazze Şeridi'nde 100 bine yakın kişinin öldürüldüğü, yaralandığı veya kaybolduğunu açıkladı. Ayrıca açıklamasında "Savaşta yalnızca acı, sefalet ve keder olacak. Ateşkesin vakti geldi." ifadelerini kullandı.

Lazzarini, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada Gazze nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının yerinden edildiğine dikkati çekti.

Gazze'de 17 bin çocuğun korumasız kaldığı ya da ailesinden ayrıldığına işaret eden Lazzarini, şu ifadeleri kullandı:

"4 ay süren savaşta Gazze'de 100 bine yakın insan öldürüldü, yaralandı veya şu anda kayıp. Bu nüfusun yaklaşık yüzde 5'ine tekabül ediyor. Bunun şehrinizde veya ülkenizde ne anlama geldiğini kolaylıkla anlayabilirsiniz."

ATEŞKES ÇAĞRISINI YİNELEDİ

Lazzarini, Gazze'de çatışmaların devam ettiğini vurgulayarak "Savaş hız kesmeden devam ediyor ancak kazanan olmayacak. Yalnızca acı, sefalet ve keder olacak. Ateşkesin vakti geldi. Gazze'deki, İsrail'deki, bölgenin başka yerlerindeki ve ötesindeki insanların iyiliği için farklı bir yola ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 27 bin 478 kişi öldürüldü, 66 bin 835 Filistinli de yaralı.

Etiketler : Filistin Gazze KAYIP İSRAİL BM
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