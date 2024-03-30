VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
7 metre karda 2 bin 500 rakımda iftar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 'Sıfır Atık Günü' mesajı
Çin'den Kazakistan'a "Kuşak ve Yol'un yeni koridorunu birlikte inşa etme" çağrısı
Gazze kasabı Netanyahu'ya ironik talep! "Ahlaki çelişki"
Milletin İradesi: Dünden bugüne Türkiye'de seçimlere katılım oranı
İzmir'de 125 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
30 Mart 2024 Cumartesi 22:46:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 22:46:00

Gazze kasabı Netanyahu'ya ironik talep! "Ahlaki çelişki"

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin Dışişleri Bakanlığı, bazı ülkelerin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya Gazze Şeridi'nde sivilleri öldürmeyi durdurması ve aynı zamanda silah sağlama talebini "eşi görülmemiş bir ilkesel ve ahlaki çelişki" olarak nitelendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD yönetiminin, kamuoyuna duyurmadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni savaş uçağı ve binlerce yeni güdümsüz bomba sevkiyatına onay vermesi eleştirildi.

Açıklamada, "Netanyahu'nun sivilleri öldürmeyi bırakmasını ve korunmalarını talep etmek ile aynı zamanda İsrail hükümetine bariz bir şekilde silah sağlamaya devam eden bazı ülkelerin tavırlarında açık bir ironi ortaya çıkıyor. Bu, tavırlarından ciddiyet düzeyinin düşüklüğünü ortaya koyan ilkesel ve ahlaki bir çelişkidir." denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde 177 gündür bir soykırım savaşı yürüttüğüne dikkat çekilen açıklamada, İsrail'in açlık, susuzluk, tedavi ve ilaçtan mahrum bırakma yoluyla cinayetlerini kasıtlı olarak derinleştirdiği ve Gazze Şeridi'ni nüfusundan arındırmaya hazırlık amacıyla sürekli yerinden etme yoluyla ölüm çemberlerini genişlettiği kaydedildi.

HAMAS'TAN DA ELEŞTİRİ

Öte yandan Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas da yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin İsrail'e yeni silah sevkiyatı yapılmasına onay vermesinin "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere karşı yürütülen imha savaşındaki ortaklığını" teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Joe Biden başkanlığındaki ABD yönetiminin, katil Siyonist rejime füzeler ve savaş uçakları da dahil olmak üzere yeni silah sevkiyatı gönderme niyetini şiddetle kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü savaşın ortağı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başkan Biden yönetiminin önyargılı tutumunda ısrar etmesi, Siyonist ölüm makinesinin Gazze Şeridi'nde yol açtığı felakete, işgale sınırsız siyasi ve askeri desteği ile halkımızı yok etmeye ve topraklarından sürmeye yönelik faşist politikaları, ABD'nin bölgedeki insani durumla ilgili yalanını doğrulamaktadır."

Açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) ile uluslararası topluma, Siyonist rejime silah tedarikini tamamen yasaklama ve savaşı durdurma yönündeki sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulundu.

ABD yönetiminin, dün kamuoyuna duyurmadan, Gazze'deki saldırılarına devam eden İsrail'e milyarlarca dolarlık yeni savaş uçağı ve binlerce yeni güdümsüz bomba sevkiyatına onay verdiği bildirilmişti.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, ismi açıklanmayan Pentagon ve Dışişleri Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberinde, Biden yönetiminin yakın zaman önce İsrail'e yeni silah sevkiyatını onayladığını belirtmişti.

Haberde, Biden yönetiminin söz konusu sevkiyatları daha önceki Kongre bildirimlerine göre yaptığı için bu sefer Kongre'ye bildirmeden ve kamuoyuna duyurmadan gerçekleştirdiğine dikkat çekilmişti.

Etiketler : abd biden netanyahu israil gazze hamas
Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı

Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Uganda'da iyilik hareketi

Uganda'da iyilik hareketi
Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum

Cem Yılmaz: Zor nefes alıyorum
Klip çekiminde parmağını kırdı

Klip çekiminde parmağını kırdı
Şebnem Schaefer tiyatroda

Şebnem Schaefer tiyatroda
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Abisini trafik kazasında kaybetti

Abisini trafik kazasında kaybetti
Kalpleri fethetti

Kalpleri fethetti
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX