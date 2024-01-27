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"Afrika yoksul olamayacak kadar zengin"
27 Ocak 2024 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:27 Ocak 2024 Cumartesi 09:30:00

Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo: Afrika yoksul olamayacak kadar zengin

Kaynak: AA

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Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, Afrika'nın elindeki tüm kaynaklarla gelecekte kendisini küresel bir güç merkezi haline getirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu belirterek, "Afrika yoksul olamayacak kadar zengin." dedi.

Akufo-Addo, Gana'nın Peduase şehrinde düzenlenen "Afrika Refah Diyalogları" başlıklı programın açılışında yaptığı konuşmada, kıtanın 60 yıllık birleşik bir Afrika hayalini gerçekleştirmeye hazır olduğundan hiç bu kadar emin olmadığını belirtti.

Afrika'nın elindeki tüm kaynaklarla gelecekte kendisini küresel bir güç merkezi haline getirmek için ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olduğunu vurgulayan Akufo-Addo, "Afrika yoksul olamayacak kadar zengin." diye konuştu.

Akufo-Addo, Afrika'nın petrol, gaz, mineraller dahil akla gelebilecek her türlü doğal kaynağa sahip bir kıta olduğunu ifade etti.

Kıtanın 2030'a kadar dünya çapında 9 milyar insanı beslemek için tüm ekilebilir arazilerin yaklaşık yüzde 65'ine sahip olduğunu dile getiren Akufo-Addo, herkesi hem kolektif hem de bireysel olarak daha güçlü bir Afrika inşa etme hayaline katkıda bulunmaya çağırdı.

Etiketler : gana afrika yoksul zengin
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