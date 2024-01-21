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Gallant, saldırıları genişleteceklerini söyledi
21 Ocak 2024 Pazar 20:50:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 20:50:00

Gallant, saldırıları genişleteceklerini söyledi

Kaynak: AA

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İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta saldırıları genişleteceğini söyledi.

Gallant, Gazze semalarında uçakla yaptığı uçuşun ardından İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Han Yunus'ta yoğun bir saldırı yürüttüklerini ve bunun da genişlemeye devam edeceğini belirten Gallant, "Tanklar, toplar ve hava kuvvetleri uçaklarının dumanları, başta Hamas'ın yenilgiye uğratılması ve rehinelerin evlerine dönüşü olmak üzere amaçlarımıza ulaşıncaya kadar Gazze Şeridi'nin semalarını kaplamaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

The Washington Post (WP) 15 Ocak'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'nde, ABD'nin sivil ölümlerinin azaltılması baskısına rağmen "yüksek yoğunluklu" saldırılarına, ocak ayı boyunca devam edeceğini belirttiğini yazmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'ye yönelik daha "düşük yoğunluklu saldırı" yapılması için İsrailli yetkililerle görüştüklerini açıklamıştı.

Etiketler : Yoav Gallant Han Yunus saldırısı İsrail ordusu
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