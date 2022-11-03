G7'den Ukrayna'ya kış yardımı
Kaynak: AA
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, G7 ülkelerinin Ukrayna'ya kış yardımı sağlamak üzere koordineli bir şekilde harekete geçtiğini açıkladı.
G7 Dışişleri Bakanlarının Münster'de yapacağı toplantı öncesi açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "G7 ortaklarımızla Ukrayna'ya kış yardımı sağlayacağız" dedi.
Baerbock, diğer pek çok ülkenin de bu yardıma destek vereceğini aktardı:
"Bu kış yardımı aynı zamanda uluslararası hukukun çiğnenmesini kabul etmeyeceğimiz anlamına geliyor. Rusya Devlet Başkanı'nın Ukrayna'yı parçalama stratejisini kabul etmeyeceğiz. Uluslararası bütünlüğü bozmayı ummasını kabul etmeyeceğiz."
"ÇİN ULUSLARARASI MESELELERDE SADECE BİR ORTAK DEĞİL, AYNI ZAMANDA RAKİP"
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılar nedeniyle daha da insanlık dışı bir duruma düşmekle suçlayan Baerbock, G7 ülkelerinin yaşlı, çocuk ve genç kitlelerin açlık veya soğuktan ölmesine izin vermeyeceğini belirtti.
Baerbock, Çin konusuna da değinerek Çin'in uluslararası meselelerde sadece bir ortak değil, aynı zamanda bir rakip olduğunu vurguladı.
İran hükümetini protestoları şiddetle bastırmakla eleştiren Alman Dışişleri Bakanı, "Haftalardır İran rejimi kendi vatandaşlarına karşı acımasız bir şiddet uyguluyor. Bu süreçte insanlar öldürülüyor." dedi.
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