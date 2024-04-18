VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'da at eti baskını! At eti ve kesilmeyi bekleyen 3 at bulundu
İran, İsrail'e saldırıyla ilgili ABD'ye bilgi verdiğini açıkladı
"15 Nisan itibarıyla 3 binden fazla maden ruhsat sahası denetlendi"
MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son iki haftada 75 terörist etkisiz hale getirildi
AB Liderler Zirvesi başladı
MSB: Hadiselerin tırmanması bölgesel savaşa dönüşebilir
18 Nisan 2024 Perşembe 11:30:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 11:30:00

Fukuşima'da biriken radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasında yeni evre yarın başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'nde biriken radyoaktif özellikli işlenmiş atık suyun okyanusa boşaltılmasında yeni evre yarın başlayacak.

Santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firmasının açıklamasına göre, 1 Nisan'da başlayan 2024 mali yılının ilk atık su boşaltım evresi 19 Nisan-7 Mayıs arası gerçekleştirilecek.

Bu evrede 7 bin 800 ton atık su boşaltılacak.

31 Mart 2025'te sona erecek 2024 mali yılı boyunca işletici firma 7 boşaltım evresinde toplamda 54 bin 600 ton atık suyu okyanusa tahliye etmeyi planlıyor.

4 EVREDE 31 BİN 200 TON ATIK SU BOŞALTILMIŞTI

Firma 31 Mart 2024'te sona eren 2023 mali yılı boyunca 4 farklı evrede toplamda 31 bin 200 ton atık suyu Pasifik Okyanusu'na tahliye etmişti.

Evrelerin ilki 24 Ağustos-11 Eylül, ikincisi 5-23 Ekim, üçüncüsü 2-20 Kasım ve dördüncüsü 28 Şubat-17 Mart'ı kapsamıştı.

Süreç boyunca santral ve deniz suyunda yapılan denetlemelerde, deniz suyu ve balıkçılık ürünlerindeki radyoaktivite seviyesinin, hükümetin belirlediği standartların oldukça altında olduğu bildirilmişti.

ATIK SU TAHLİYESİ

TEPCO, santraldeki radyoaktif özellikli atık suyun boşaltımını Ağustos 2023'te başlatmıştı. Atık su, deniz altına inşa edilen tünel vasıtasıyla kıyıdan 1 kilometre açığa boşaltılıyor.

Santraldeki reaktörleri soğutma işlevi gören saf su içinde oluşan radyoaktif maddeler, Gelişmiş Sıvı İşleme Sistemi (ALPS) sayesinde trityum materyali haricinde ayrışıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Temmuz 2023'teki nihai raporunda, Japonya'nın atık su tahliye planının, uluslararası güvenlik standartlarıyla uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Japonya'da 2011'de 9 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile sonrasındaki tsunaminin santraldeki reaktörde yol açtığı nükleer erimeler havaya karışmış ve santral çevresi tahliye bölgesi ilan edilmişti.

Etiketler : fukukşima radyoaktif atık su okyanus
Oy kullanmak için geldi

Oy kullanmak için geldi
Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor

Müslüm Gürses'in hiç dinlenmemiş şarkıları geliyor
'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti

'Yan Oda' dizisi ekrana veda etti
Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!

Sıla istedi, Ebru Polat kaptı!
Aşkın ilk karesi

Aşkın ilk karesi
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı

Sanatçı Kadir İnanır yoğun bakımdan çıkarıldı
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX