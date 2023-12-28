VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Elektrik piyasasında milli sisteme geçilecek
İsrail katliama doymuyor! Gazze'de şehit sayısı 21 bin 320'ye yükseldi
İstanbul'da "düzensiz göçmen" operasyonu: Çok sayıda gözaltı var
Çalışan emekliye verilecek 5 bin lira için ödeme takvimi belli oldu
Fransız vekil, camilere saldırıları önlemek için çağrıda bulundu
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
28 Aralık 2023 Perşembe 16:34:00 - Güncelleme:28 Aralık 2023 Perşembe 16:34:00

Fransız vekil, camilere saldırıları önlemek için çağrıda bulundu

Kaynak: AA

ABONE OL

Fransa'da muhalefetteki Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, camilere yönelik ırkçı saldırıların önlenmesi için eylem planı yapılmasını istedi.

Milletvekili Portes, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 4 günde camilerin ve cami görevlilerine ait evlerin ırkçı saldırıların hedefi olduğunu hatırlattı.

Son haftalarda Müslüman vatandaşlara yönelik "ırkçı" saldırıların arttığına dikkati çeken Portes, artan İslam karşıtlığına karşı İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in "sessizliğini" bozmasını istedi.

Portes, hükümeti, İslam karşıtlığı ile mücadelede büyük bir eylem planı yapmaya çağırdı.

Etiketler : FRANSA IRKÇILIK CAMİİ SALDIRI
20'nci yıla özel konser

20'nci yıla özel konser
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Şafak'ın başı belada

Şafak'ın başı belada
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Songül'ün de sahneleri engellenmiş

Songül'ün de sahneleri engellenmiş
En ilginç aile hikayesi

En ilginç aile hikayesi
Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla

Ahmet Kural: Hayatımda ilk defa aşkı hissettiğim kadın Çağla
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Kızım olacağını duyunca ağladım

Kızım olacağını duyunca ağladım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX