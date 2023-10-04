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04 Ekim 2023 Çarşamba 10:09:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 10:09:00

Fransız gazetesinden itiraf gibi açıklama: Terör örgütü PKK Türkiye topraklarında aynı eylem kapasitesine sahip değil

Kaynak: TRT Haber

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Fransız gazetesi L'Opinion'da yer alan bir analizde, terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarında aynı eylem kapasitesine sahip olmadığı ifade edildi. Terör örgütünün Suriye'nin kuzeyine odaklandığı belirtildi.

Fransız L'observatoir'dan terör örgütü ile ilgili çarpıcı analiz. Gazetedeki analizde, terör örgütü PKK/YPG'nin artık Türkiye topraklarında eylem kapasitesinin azaldığı, Örgütün, Suriye'nin kuzeyine odaklandığı belirtildi.

Ankara'daki bombalı saldırı girişimi, Türkiye'nin terörle mücadelesini bir kez daha gündeme getirdi.

Gelişmeleri yakından takip eden Fransız medyası da, çarpıcı bir analize yer verdi.

L'observatoire gazetesi, "Terör Örgütü Artık Türkiye Topraklarında Aynı Eylem Kapasitesine Sahip Değil ve Şimdi Suriye'nin Kuzeyine Odaklanıyor" başlıklı bir makale yayımladı.

TÜRKİYE'NİN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE ETKİN MÜCADELESİ

Analizde, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye'de çok zayıf durumda olduğu,

Hala destekçileri olsa da silah depolarının ve örgüt mensuplarının çoğu yok edildiği ya da komşu ülkelere taşındığı için örgütün artık bölgesel kontrolünün olmadığı vurgulandı.

Gazete, Türkiye'nin terör örgütleriyle etkin mücadelesine de yer verdi.

Son dört yıldır terör örgütü PKK/YPG ile mücadelede hava ateş gücüne, özellikle de silahlı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarına giderek daha fazla yer verildiğine dikkati çekti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ PKK /YPG FAALİYETLERİNİ SURİYE'NİN KUZEYİNDE YOĞUNLAŞTIRDI"

Türk istihbarat servislerinin terör örgütünün izini sürme konusunda büyük adımlar attığını belirtti.

Analizde, terör örgütü PKK /YPG'nin faaliyetlerini Suriye'nin kuzeyinde yoğunlaştırdığına işaret edildi.

Etiketler : PKK Turkey PKK Syrian focus L'Opinion analysis
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