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14 Mart 2024 Perşembe 21:41:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 21:41:00

Fransa'dan soykırımcı ortağına destek! İsrail ordusunda görev alan Fransız asıllı askerleri soruşturmayacak

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Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christophe Lemoine, İsrail ordusuna katılan Fransız asıllı İsrail askerlerini soruşturmayacaklarını belirtti.

Lemoine, bakanlığın haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bölgede İsrail ordusuna katılan Fransız asıllı İsrailli çifte vatandaşların eylemleri hakkında soruşturma yapılıp yapılmayacağı sorusuna, Lemoine, "Çifte vatandaşlığın, çifte sadakat anlamına geldiğini biliyorsunuz, bu nedenle Fransız-İsrailli vatandaşların İsrail'deki askeri yükümlülükleriyle ilgili yapacaklarını soruşturmayacağız" yanıtını verdi.

Lemoine, Fransız asıllı İsrail askerlerinin Gazzelilere karşı suç işlemesi halinde Fransa'da yargılanıp yargılanmayacağı sorusuyla ilgili, şu ifadeleri kullandı:

"Bu biraz ileriye dönük bir soru çünkü sorunuzu doğru anladıysam henüz bu suçları işlememişler, dolayısıyla bu suçları işliyorlarsa ve bu kanıtlanırsa zamanı geldiğinde size cevap vereceğim."

İnsani yardımın Gazze'ye ulaşmasının hayati önem taşıdığına dikkati çeken Lemoine, bölgedeki durumu "feci" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP), Gazze Şeridi'nin kuzeyine yardım göndermesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Lemoine, Gazze'ye insani yardım için giriş noktalarının açılmasını istediklerini söyledi.

Lemoine, aşırı sağcı İsraillilerin Gazze'ye insani yardımın ulaşmasını engelleme girişimlerine ilişkin, "Bu insani yardımın ulaşmasını engelleyen her şey kınanmalıdır." dedi.

"Filistin'de uluslararası insancıl hukuka yönelik ihlallerin tamamını kınıyoruz." diye konuşan Lemoine, bölgedeki sömürgeciliği ve İsrailli bakanların nefret çağrılarını da güçlü şekilde kınadıklarının altını çizdi.

Fransız Sözcü, Gazze'ye insani yardımlar için geçici liman kurulması girişimini memnuniyetle karşıladıklarını, bölgeye acilen yüksek miktarda insani yardım ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Etiketler : Fransa İsrail Netanyahu Macrom Gazze Filistin
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