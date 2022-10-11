Fransa'dan Rus saldırılarının hedefi olan Ukrayna'ya daha fazla destek sözü
Kaynak: AA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ve diğer bazı şehirlere çok sayıda hava saldırısı düzenlemesinin ardından Ukrayna'ya daha fazla destek sözü verdi.
Cumhurbaşkanı Macron, Rus saldırılarının ardından Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Macron, "Fransa'nın, askeri teçhizat dahil olmak üzere, Kiev tarafından belirlenen ihtiyaçlara karşılık olarak Ukrayna'ya desteğini artırma" sözü verdi.
Macron, saldırılarla ilgili endişesinin altını çizerek, G7 ülkeleri ve Avrupalı müttefikleri ile yakın temas halinde olduğunu belirtti.
Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın bu sabah başkent Kiev, Lviv, Dnipro ve Zaporijya'ya yönelik saldırılarında 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 64 kişinin yaralandığını bildirdi.
Saldırılarda Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Alman Büyükelçiliğinin vize bölümünün de bulunduğu bina zarar gördü.
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