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16 Kasım 2023 Perşembe 17:50:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 17:50:00

Fransa'dan AFP'ye İsrail baskısı: 'Hamas teröristtir' diyeceksiniz

Kaynak: AA

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Fransız haber ajansı AFP, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında "yeterince İsrail yanlısı" bir yayın politikası izlemediği için kamuoyu ve siyasilerin baskısı altında kaldı. AFP Başkanı ve CEO'su Fabrice Fries, Senato'daki konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana "Hamas teröristtir" demek yerine "Hamas, AB, ABD ve İsrail tarafından terör örgütü olarak tanınıyor" dediği için ajansın, "Yahudi karşıtlığını artırmakla" suçlandığını söyledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, AFP Başkanı ve CEO'su Fabrice Fries, yeterince "İsrail yanlısı" bulunmayan yayın politikalarına ilişkin ifade vermek üzere Senato'ya çağırıldı.

Fries, Senato'daki konuşmasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başından bu yana "Hamas teröristtir" demek yerine "Hamas, AB, ABD ve İsrail tarafından terör örgütü olarak tanınıyor" dediği için ajansın, "Yahudi karşıtlığını artırmakla" suçlandığını söyledi.

Bu tarz suçlamaların "ciddi ve alçakça" olduğunu vurgulayan Fries, AFP'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin "bağımsız" yayıncılığının "taraflı" değerlendirilemeyeceğini savundu.

Hafta sonunda Le Monde'a verdiği röportajda Fries, AFP'nin Fransız kamuoyunda "Fransa-Filistin Ajansı" gibi resmedilmesine ilişkin, kamuoyuna değil medyaya ve müşterilerine hizmet veren bir kuruluş olduklarını hatırlattı.

Ulusal Meclis'te aşırı sağcı milletvekilleri birçok kez yeterince İsrail yanlısı yayın yapmadığı gerekçesiyle hükümetten AFP'ye hesap sormasını istemişti.

AFP'nin Hamas için "terörist" nitelemesi yapmaması konusunda ajansa destek veren Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) lideri Jean-Luc Melenchon, X hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullanmıştı:

"AFP'nin anlamlı titizliği bağlamında. Tarih bizi haklı çıkarıyor. Terörizm kelimesi uluslararası adaletten kaçmak ve 'katliam hakkını' meşrulaştırmak için bir saptırma."

Etiketler : fransa afp hamas gazze israil
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