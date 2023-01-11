Fransa'da tren istasyonunda bıçaklı saldırı! Çok sayıda yaralı var
Kaynak: AA
Fransa'nın başkenti Paris'teki Gare du Nord tren istasyonunda bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu 1'i polis 5 kişi yaralandı.
Hauts-de-France Bölgesel Ekspres Ulaşımının (TER) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Gare du Nord'da bıçaklı bir saldırganın alandaki yolculara saldırarak çok sayıda kişiyi yaraladığı belirtildi.
Sağlık ekiplerinin alandaki yaralılara müdahale ettiği, etkisiz hale getirilen zanlının ise alandan götürüldüğü bildirildi.
Açıklamada, bir süre kesintiye uğrayan tren seferlerinin yeniden başladığı bilgisine yer verildi.
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