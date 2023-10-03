Fransa'da öğrenciler abaya yasağını protesto etti

Fransa'da öğrenciler abaya yasağını protesto etti

Fransa'nın başkenti Paris'te giydiği abaya (uzun elbise) nedeniyle bir öğrencinin ceza almasına tepki gösteren öğrenciler, okulun girişini kapattı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris'teki Colbert Lisesi öğrencileri, bir arkadaşlarının abaya giydiği için ceza alması üzerine okul yönetimine tepki gösterdi.

Öğrenciler, sabah saatlerinde lisenin girişlerinin önüne çöp bidonları ve bariyerlerle barikat kurdu ve okul girişini kapattı.

Öğrenciler okul binasının cephesine, "Müslüman karşıtlığına (İslamofobi) hayır" yazılı afişler astı.

Polis ekipleri, öğle saatlerinde okulun girişindeki barikatları kaldırdı.

Eğitim Bakanı Gabriel Attal, 27 Ağustos'ta okullarda abayanın yasaklanacağını duyurmuş, Müslümanların haklarını savunan ADM Derneği, yasağı Danıştay'a taşımıştı.