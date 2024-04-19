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19 Nisan 2024 Cuma 22:13:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 22:13:00

Fransa'da mahkeme Müslümanların okulunun kapatılmamasına karar verdi

Kaynak: AA

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Fransa'da idare mahkemesi, Nice kentindeki Müslümanların özel okulu hakkında verilen kapatma kararını bozdu.

Ülkenin güneyindeki Alpes-Maritimes Valiliğine bağlı Nice kentindeki İbn Sina Ortaokulu'nun avukatı Sefen Guez Guez, okulun müdürü Otmane Aissaoui ile kaleme aldıkları ortak açıklamayı X hesabından paylaştı.

Açıklamaya göre, Nice İdari Mahkemesi, Alpes-Maritimes Valiliğinin İbn Sina Ortaokulu ile ilgili aldığı kapatma kararını bozdu. Okul hakkındaki "finansal kaynaklarda belirsizlik" suçlaması da düştü.

Mahkeme, Valiliğin okula mahkeme masrafları için 1500 avro ödemesine hükmetti.

Alpes-Maritimes Valiliği 15 Mart'ta, Müslümanların bölgedeki tek özel okulu olan Nice'teki İbn Sina Ortaokulu'nu kapatma kararı almıştı. Okul, finansal kaynaklarını net olarak bildirmemekle suçlanmıştı.

Etiketler : Fransada mahkeme kararı Müslüman okulu kapatma Nice idare mahkemesi
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