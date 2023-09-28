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28 Eylül 2023 Perşembe 17:58:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 17:58:00

Fransa'da doğum oranları 80 yılın en düşük seviyesine indi

Kaynak: AA

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Fransa'da doğum oranlarının, 2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en düşük seviyede olduğu açıklandı.

Fransa'da doğum oranlarının yaklaşık son 80 yılın en düşük seviyesinde olduğu bildirildi.

Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Çalışmalar Enstitüsü (INSEE), 2022 yılı ve 2023'ün ilk yarısında ülkedeki doğum oranlarının, 2. Dünya Savaşı'nın sonundan bu yana en düşük seviye gerilediğini belirtti.

INSEE, 2022'de 726 bin çocuğun doğduğunu, doğumlarda 2021'e kıyasla yüzde 2,2, 2010'a kıyasla yüzde 13 düşüş yaşandığını aktardı.

Doğum oranları, son yılların en yüksek seviyesinin kaydedildiği 2010'a kıyasla, geçen yıl 25-29 yaş aralığındaki kadınlarda yüzde 3, 30-34 yaş aralığındaki kadınlarda yüzde 4 düşerken, 40 yaş üstü kadınlarda yüzde 3 arttı.

Veriler, Kovid-19 salgınıyla baş gösteren sağlık krizinin, 2021'deki düşüşte etkili olduğunu gösterdi.

Doğum oranlarındaki düşüşün yanı sıra doğum yapan kadınların ortalama yaşında ve evlilik dışı çocuk dünyaya getirme oranlarında da değişiklikler yaşandı.

2012'de 30,2 olan ilk doğumdaki ortalama anne yaşı, 2022'de 31,2'ye çıktı, evlilik dışı doğum oranı aynı yıllarda yüzde 57'den yüzde 65'e yükseldi.

Etiketler : fransa doğum oran
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