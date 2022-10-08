Fransa'da akaryakıt çalışanlarının grevi genişliyor

Le Figaro'nun haberine göre, Fransa'nın en büyük işçi konfederasyonu CGT'nin eylül sonunda, şirketin işe alımlarını durdurma kararını protesto ve 2022 için çalışanlara yüzde 10'a varan "acil maaş artışı" talebiyle TotalEnergies'nin rafinerilerinde gittiği grev, ABD merkezli ExxonMobil çalışanlarının katılmasıyla genişleyerek devam ediyor.

Total'in 6 rafinerisinden 3'ünde yeniden başlayan greve ExxonMobil'in 2 rafinerisi de dahil oldu.

CGT temsilcisi Christophe Aubert, grevlerin, bir şeyler değişmedikçe aynı amaç doğrultusunda devam edeceğini açıkladı.

Öte yandan söz konusu rafinerilerdeki bütün faaliyetler durma aşamasına gelirken grevciler petrol üretimini ve akaryakıt teslimatını da engelliyor.

ÜLKEDE AKARYAKIT KITLIĞI BAŞ GÖSTERDİ

Fransa'daki akaryakıt istasyonların yaklaşık üçte birini elinde tutan TotallEnergies'nin özellikle ülkenin kuzey bölgelerindeki istasyonlarında benzin ve mazot kıtlığı yaşanıyor.

Ülkede yaşanan enerji sıkıntısı nedeniyle yükselen akaryakıt fiyatlarına karşı şirketin, devletin uyguladığı 30 sentlik indirime ek olarak pompa fiyatına 20 sentlik indirim yapması bu "kıtlığı" tetiklemişti.

İndirimin duyurulmasıyla araç sahipleri TotalEnergies istasyonlarına akın etmişti.

Sıkıntının olduğu kentlerin valilikleri, yaşanan benzin sıkıntısı nedeniyle ambulans ve evde bakım hizmetlerinin sekteye uğradığı uyarısı yaparak akaryakıt satışında önceliğin acil durum hizmetlerine verilmesi kararı almıştı.