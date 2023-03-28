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28 Mart 2023 Salı 15:10:00 - Güncelleme:28 Mart 2023 Salı 15:10:00

Fransa, Ukrayna'ya gönderdiği 155 milimetrelik obüs mermi sayısını artırma kararı aldı

Kaynak: AA

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Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Ukrayna'ya gönderdikleri 155 milimetrelik obüs mermisi sayısını iki katına çıkaracaklarını bildirdi.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte, ülkesinin Ukrayna'ya askeri malzeme desteğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'nın Ukrayna'ya karşı saldırı için gerekli saha ekipmanı göndereceğine işaret eden Lecornu, ülkesinin Ukrayna'ya göndereceği 155 milimetrelik obüs mermisi sayısını bu ay sonundan itibaren iki katına çıkararak aylık 2 bine yükselteceklerini ifade etti.

Fransız Savunma Bakanı, Paris yönetimin Ukrayna'ya söz verdiği gibi SAMP-T hava savunma sistemini çok yakında göndereceğini de söyledi.

Lecornu, Fransa Başbakanı Elisabeth Borne ile Ukrayna'ya yönelik destek fonunun yenilenmesine ilişkin çalıştıklarını, bu fondaki 200 milyon avronun daha önce tahsis edildiğini belirtti.

Etiketler : fransa ukrayna savunma

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