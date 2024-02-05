Fransa, Rusya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı
Kaynak: AA
Fransa, Ukrayna'da "sivil toplum örgütleri için çalışan iki Fransız vatandaşının ölümü" üzerine Rusya'nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meshkov'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da insani yardım faaliyetlerinde bulunan 2 Fransız vatandaşının Rusya'nın saldırılarında öldürülmesi üzerine Rus Büyükelçi Meshkov'un Bakanlığa çağırıldığını açıkladı.
Ukrayna'da Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, insani yardım görevlisi 2 Fransız vatandaşının Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, sosyal medya platformu X hesaplarından yaptıkları açıklamada söz konusu saldırıyı kınamıştı.
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