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05 Şubat 2024 Pazartesi 20:19:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 20:19:00

Fransa, Rusya'nın Paris Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı

Kaynak: AA

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Fransa, Ukrayna'da "sivil toplum örgütleri için çalışan iki Fransız vatandaşının ölümü" üzerine Rusya'nın Paris Büyükelçisi Aleksey Meshkov'u Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da insani yardım faaliyetlerinde bulunan 2 Fransız vatandaşının Rusya'nın saldırılarında öldürülmesi üzerine Rus Büyükelçi Meshkov'un Bakanlığa çağırıldığını açıkladı.

Ukrayna'da Herson Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Prokudin, insani yardım görevlisi 2 Fransız vatandaşının Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Dışişleri Bakanı Stephane Sejourne, sosyal medya platformu X hesaplarından yaptıkları açıklamada söz konusu saldırıyı kınamıştı.

Etiketler : Fransa ATSO(Örgütler) Ukrayna RUSYA DIŞİŞLERİ
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