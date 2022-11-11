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11 Kasım 2022 Cuma 08:02:00 - Güncelleme:11 Kasım 2022 Cuma 08:02:00

Fransa ile İtalya arasında göçmen krizi

Kaynak: AA

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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 20 gün boyunca Akdeniz'de 234 göçmeni taşıyan gemiye ilişkin herhangi bir karar almayan İtalya'yı 'insanlık dışı' olarak niteledi.

Darmanin, 10 Kasım'da konuk olduğu TF1 kanalında, 234 göçmeni taşıyan ve sivil toplum kuruluşu Sos Akdeniz tarafından işletilen göçmen gemisi Ocean Viking'in bugün Toulon Askeri Limanı'na varacağını aktardı.

Söz konusu göçmenlerin Fransa'da götürüldükleri idari merkezden çıkamayacaklarını ifade eden Darmanin, göçmenlerin sağlık kontrolünden sonra "tehlikeli bir kişi olup olmadığını" belirlemek için Fransa İç İstihbarat Biriminin (DGSI) incelemesinden geçeceğini, ardından iltica hakkı olup olmadığına ilişkin mülakata tabi tutulacaklarını anlattı.

Bakan Darmanin, iltica hakkı olan göçmenlerin 3'te 2'sinin aralarında Almanya, Bulgaristan, Lüksemburg, Hırvatistan ve Norveç'in de bulunduğu 9 Avrupa ülkesine gideceğini, iltica hakkına sahip olmayanların ise kendi ülkesine döneceğini ifade etti.

Darmanin, "Avrupa dayanışmasının" tecelli ettiğini belirterek, "Bu dayanışmayı İtalyanlara teklif ettik, sahip olmaları gereken insanlık görevine ve uluslararası hukuka rağmen bunu istemediler." dedi.

Gelecek günlerde Avrupalı içişleri bakanların bir toplantı yapacağına atıfta bulunan Darmanin, "İtalya çok insanlık dışıydı, İtalyan yetkililer profesyonellikten uzaktı, bu tekneyi 20 gün kararsız bıraktılar. Tabii ki birtakım sonuçları olacak." ifadesini kullandı.

Darmanin, Fransa'nın İtalya'yla olan ortak sınırının daha iyi kontrol edilmesi için 500 polisin görev aldığını kaydetti.

Fransız basını, Paris makamlarının 234 göçmenin bulunduğu gemideki 4 kişinin sağlık sorunları gerekçesiyle Fransa'ya tahliyesine izin verildiğini aktarmıştı. Basında ayrıca gemideki göçmenler arasında 57 çocuk ve 20 hasta bulunduğu bilgisi yer almıştı.

Darmanin, Fransa'nın İtalya'dan göçmen dağıtım programı çerçevesinde alacağı 3 bin 500 göçmenin alımını askıya aldığını açıklamıştı.

Etiketler : Darmanin Lüksemburg Hırvatistan ve Norveç Bakan Darmanin
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