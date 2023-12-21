Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalıyoruz
Kaynak: AA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes sağlanması için çabaladıklarını söyledi.
Macron, Ürdün'e gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaret kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldiğini X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla duyurdu.
Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Fransa ve Ürdün'ün birlikte çabaladığını belirten Macron, ülkesinin şimdiye kadar Gazzelilere 100 milyon avroluk yardımda bulunduğunu kaydetti.
Macron, insani yardımın bölgeye ulaşması için Ürdün'de Gazze için insani yardım platformu kurulmasını desteklediğini ve ülkesinin de bu platforma şimdiden katkı sağladığını ifade etti.
Bu bağlamda Ürdün'ün başkenti Amman'a bugün 11 tonluk insani yardımın ulaştığını, gelecek günlerde ek yardımın gönderileceğini vurgulayan Macron, Filistin meselesinde iki devletli çözümün gerekliliğinin altını çizdi.
- Kassam Tugayları: 720 İsrail askeri aracını imha ettik
- Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalıyoruz
- BM'den işgalci İsrail'e mesaj: Filistinlilere karşı nefret söylemlerine dikkat çekti
- Hamas'tan esir takası açıklaması: Saldırılar tamamen durmadan konuşulmayacak
- Prag'da üniversiteye silahlı saldırı: 15 kişi hayatını kaybetti, 30 yaralı
- Bölgede tansiyon yükseliyor! Hizbullah harekete geçti