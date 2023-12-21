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Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalıyoruz
21 Aralık 2023 Perşembe 20:58:00 - Güncelleme:21 Aralık 2023 Perşembe 20:58:00

Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Gazze'de ateşkes sağlanması için çabalıyoruz

Kaynak: AA

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze'de ateşkes sağlanması için çabaladıklarını söyledi.

Macron, Ürdün'e gerçekleştirdiği 2 günlük ziyaret kapsamında Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bir araya geldiğini X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması ve bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için Fransa ve Ürdün'ün birlikte çabaladığını belirten Macron, ülkesinin şimdiye kadar Gazzelilere 100 milyon avroluk yardımda bulunduğunu kaydetti.

Macron, insani yardımın bölgeye ulaşması için Ürdün'de Gazze için insani yardım platformu kurulmasını desteklediğini ve ülkesinin de bu platforma şimdiden katkı sağladığını ifade etti.

Bu bağlamda Ürdün'ün başkenti Amman'a bugün 11 tonluk insani yardımın ulaştığını, gelecek günlerde ek yardımın gönderileceğini vurgulayan Macron, Filistin meselesinde iki devletli çözümün gerekliliğinin altını çizdi.

Etiketler : GAZZE FRANSA ATŞEKES MACRON
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