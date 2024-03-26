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26 Mart 2024 Salı 14:19:00 - Güncelleme:26 Mart 2024 Salı 14:19:00

Florida'da sosyal medyada yaş kısıtlaması

Kaynak: DHA

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Florida'da 14 yaşın altındakilere sosyal medya yasağı içeren yasa imzalandı.

ABD'nin Florida Valisi Ron DeSantis, 14 yaşın altındaki çocukların sosyal medya hesabı sahibi olmasını yasaklayan, 14 ve 15 yaşındakilerin ise ebeveynlerinin izniyle hesap sahibi olmalarına izin veren yasayı imzaladı. Vali DeSantis, sosyal medyanın çocuklara çeşitli şekillerde zarar verdiğini belirtti.

Florida Valiliği'nden dün yapılan açıklamada, sosyal medyanın çocuklara çeşitli şekillerde zarar verdiğine dikkat çekilerek tasarının destekçilerinden Temsilciler Meclisi Sözcüsü Paul Renner'ın sözlerine yer verildi;

"İnternet, çocuklarımız için yırtıcı hayvanların onları hedef aldığı ve tehlikeli sosyal medyanın daha yüksek oranlarda depresyona, kendine zarar vermeye ve hatta intihara yol açtığı karanlık bir sokak haline geldi" dedi.

Florida eyaletinde yasayla birlikte '14 yaşından küçüklerin sosyal medya hesabı sahibi olması yasaklandı. Ebeveynlere, 14 ve 15 yaşındaki çocukların sosyal medya hesabına sahip olup olamayacaklarına karar verme yetkisi' verildi.

Etiketler : florida sosyal medya yasak
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