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Finlandiya'dan Türkiye'ye Türkçe 'teşekkürler' mesajı
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31 Mart 2023 Cuma 01:03:00 - Güncelleme:31 Mart 2023 Cuma 01:03:00

Finlandiya'dan Türkiye'ye Türkçe 'teşekkürler' mesajı

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Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, Türkçe "Teşekkürler" mesajı paylaştı.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından NATO'ya üyelik sürecine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Teşekkürler! Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylama kararından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne minnettarız." ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da Twitter hesabından sürece ilişkin bilgi verdi ve şunları kaydetti:

"10 aydan uzun süren bir işi bugün geride bıraktık. NATO üyeliği için 17 Mayıs 2022'de başvuru yaptık. Kanada ve Danimarka'dan ilk onaylar alındı. Macaristan'ın kendi onayını yarın Washington'a teslim etmesi gerekiyor. Şimdi TBMM kararını verdi. Tarihi günlerde yaşıyoruz."

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

Etiketler : türkiye nato finlandiya

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