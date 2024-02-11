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11 Şubat 2024 Pazar 23:24:00 - Güncelleme:11 Şubat 2024 Pazar 23:24:00

Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Stubb önde tamamladı

Kaynak: AA

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Finlandiya'da cumhurbaşkanı seçiminin 2. turunda resmi olmayan sonuçlara göre ülkenin eski Başbakanı Alexander Stubb'ın yarışı önde tamamladığı bildirildi.

YLE haber ajansına göre, 2. turu gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre, Ulusal Koalisyon Partisi'nin adayı eski Başbakan Stubb, yarışı, rakibi eski Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto'nun önünde bitirdi.

Stubb oyların yüzde 51,6'sını alırken, Haavisto oyların yüzde 48,4'ünü aldı.

Finlandiya'da 28 Ocak'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini eski Başbakan Alexander Stubb önde tamamlasa da hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle seçim ikinci tura kalmıştı.

Eski Başbakan Stubb oyların yüzde 27,2'sini alarak yarışı önde tamamlamış, eski Dışişleri Bakanı Haavisto da oyların yüzde 25,8'ini alarak ikinci sıraya yerleşmişti.

Etiketler : Finlandiya seçimi Stubb galip Finlandiya seçim Başbakan resmi sonuçlar
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