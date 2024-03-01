Filistinlilere yönelik kanlı pusu! İsrail soykırımına dünyadan tepki yağdı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze kentinin güneyinde Reşid Caddesi'ndeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere yönelik saldırısında 112 kişinin öldüğünü, 760 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail güvenlik kaynakları, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine "tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını" savunurken, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf etti.

Kaynaklar olayın soruşturulduğunu belirtirken, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze sakinlerinin tırların etrafını sardığı ve yardımları yağmalamaya başladığı, bazı Filistinlilerin itiş-kakış ve izdihamda yaralandığı" iddia edildi.

Yapılan alçak saldırı bütün dünyada tepkiyle karşıladı...

BMGK GAZZE İÇİN ACİL TOPLANTI KARARI ALDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Gazze'deki son gelişmeleri ele almak üzere toplanma kararı aldı.

BM Güvenlik Konseyinin, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtığı saldırının ardından TSİ 00.15'te toplanması bekleniyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açarak 100'den fazla kişiyi öldürmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Cezayir'in talebi üzerine toplanma kararı aldı. Kapalı kapılar ardında yapılacak olan toplantının TSİ 00.15'te başlaması bekleniyor.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada ise "Gazze'nin batısına yardım malzemelerinin nakledilmesi sırasında yüzlerce insanın öldürüldüğü ve yaralandığı yönündeki haberler dehşet verici" denildi.

BM Genel Sekreteri Guterres ise Gazze'de 100'den fazla sivilin yardım beklerken İsrail tarafından öldürüldüğü saldırıyı kınadı ve acil insani ateşkes çağrısı yaptı.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NDAN "SOYKIRIMIN KANITI" SÖZLERİ GELDİ

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, saldırıyı "savaş suçu", "uluslararası insancıl hukukun ihlali" ve "soykırımın kanıtı" olarak nitelendirdi.

İspanyol milletvekili ve AP'nin Filistin ile İlişkiler Delegasyonunun Başkanı Manu Pineda, X'te yaptığı paylaşımda İsrail'i "terör çetesi" olarak adlandırarak, "İsrail rejiminin bizzat erişimlerini engellediği gıdayı bekleyen 100'den fazla insanı kitlesel ve ayrım gözetmeksizin öldürülmesini nasıl nitelendirebiliriz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.

İrlandalı milletvekili Mick Wallace da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saldırının "savaş suçu" olduğunu vurgulayarak, "İsrail rejiminin savaş suçları devam ediyor ve biz hala Avrupa Birliği, ABD ve İngiltere liderlerinin onları kınamasını bekliyoruz" eleştirisinde bulundu. Wallace, Gazze'de yaşanan kıtlıktan İsrail'in sorumlu olduğunun altını çizdi.

"BUNA SON VERİLMELİ!"

Hollandalı milletvekili Tineke Strik, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, ülkeleri İsrail'in saldırılarına sessiz kalmakla suçlayarak, "İsrail'in insanlık dışı ve pervasız politikası öldürmektir. Ya yiyecek, su ve tıbbi bakımı engelleyerek insanların açlıktan ölmesine göz yumuyor ya da kendilerine bırakılan yardıma koşan insanlara ateş ediyor" değerlendirmesinde bulundu.

Belçikalı milletvekili Sara Matthieu, X paylaşımında, "100'den fazla Filistinli öldü ve daha fazlası yaralı. Peki neden? Çünkü sadece hayatta kalmak için gerekli yardımları almak amacıyla kuyruğa giriyorlardı. Uluslararası insancıl hukukun ciddi bir ihlali, buna son verilmeli!" ifadelerine yer verdi.

"ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK DÜZENİNE KARŞI BİR KATLİAMDIR"

Sloven milletvekili Matjaz Nemec, sosyal medya paylaşımında sivillere yönelik saldırının "dehşet verici" olduğunu belirterek, "Bu, İsrail hükümeti tarafından sivil halka yönelik bir katliamdır, uluslararası insancıl hukuk düzenine karşı bir katliamdır" ifadelerini kullandı.

Söz konusu saldırının "Gazze'de soykırım yaşandığının bir başka kanıtı olduğunu" kaydeden Nemec, "Uluslararası toplum daha ne kadar mazeret üretecek?" diye sordu.

Nemec, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki sivillere yardım eden uluslararası insani yardım kuruluşlarının personeline vize vermeyi durdurduğunu aktardı.

BEYAZ SARAY "CİDDİ BİR OLAY" DEDİ

Beyaz Saray, insani yardım bekleyen Gazzeli sivillerin İsrail tarafından vurulmasının "ciddi bir olay" olduğunu ve saldırının detaylarına bakacaklarını açıkladı.

Açıklamada, "Bu, ciddi bir olay ve biz bunun detaylarına bakacağız. Masum hayatların kaybından dolayı yas tutuyoruz ve masum Filistinlilerin sadece kendi ailelerini doyurmaya çalıştığı Gazze'deki acil insani durumun farkındayız. Bu durum, potansiyel bir geçici ateşkes de dahil, Gazze'ye insani yardım akışının sağlanması ve genişletilmesinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor." ifadelerine yer verildi.

PETRO YAPTIRIM KARARI ALDI

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'in Gazze'de insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısına tepki göstererek, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldıklarını açıkladı.

Petro, X'ten yaptığı paylaşımda, "Yiyecek isteyen 100'den fazla Filistinli, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu tarafından öldürüldü. Buna soykırım denilir ve dünyanın güçlü devletleri bunu duymaktan hoşlanmasa da yapılanlar, Holokost'u hatırlatıyor. Dünyanın Netanyahu'yu durdurması gerekiyor. Kolombiya, İsrail'den tüm silah alımlarını askıya aldı." ifadesini kullandı.