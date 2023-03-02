VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistinli çocuklar, Türkiye ve Suriye'de depremlerde hayatlarını kaybedenleri andı
Sağlıkçılar, ulaşılması güç, zorlu bölgelere giderek depremzedeleri tedavi ediyor
Mehmetçik deprem bölgesinde devriye görevini sürdürüyor
İletişim Başkanı Altun'dan Yunan halkına başsağlığı diledi
Pakistan, ekonomik zorluğa rağmen depremzedeler için destek kararlılığını yineledi
Bakanlıktan 'fahiş kira soruşturması' açıklaması: Adli süreçler işliyor
AFAD "Yardım Market" uygulaması başlattı
Hatay'da tedavi gören bir kişi TSK helikopteriyle Adana'ya nakledildi
Isparta'da taksiciler kontaklarını depremzedeler için çevirdi
Yunanistan'daki tren kazasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor
İstanbul'da "huzur uygulaması" yapıldı
İtalya'da hükümet, kuraklık kriziyle mücadeleye yönelik yol haritasını belirledi
4 yıllık binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları çıktı
Ukrayna: Rus ordusu, Bahmut yönünde ilerlemeye devam ediyor
Tatar: Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir şekilde yaralarını saracaktır
Göç İdaresi: 600 bin Suriyelinin İstanbul'a götürüldüğü iddiası tamamen gerçek dışı
Bakanlık açıkladı: 1543 refakatsiz çocuk ailesine teslim edildi
Süper Lig maçları 2 hafta şifresiz yayınlanacak
Hong Kong'da maske zorunluluğu 945 gün sonra kaldırıldı
Hatay'da ilaç ihtiyacı "sahra eczanesi"nde karşılanıyor
Scholz: Barışın mümkün olabilmesi için Rusya'nın adım atması gerekiyor
Almanya Savunma Bakanı: Ordumuz ülkeyi savunma gücüne sahip değil
Bakan Kurum'dan, Adıyaman'daki geçici yaşam alanına ilişkin paylaşım
Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
02 Mart 2023 Perşembe 00:57:00 - Güncelleme:02 Mart 2023 Perşembe 00:57:00

Filistinli çocuklar, Türkiye ve Suriye'de depremlerde hayatlarını kaybedenleri andı

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistinli çocuklar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma etkinliğinde bir araya geldi.

Gazze Destek Derneği tarafından "kalplerimiz sizinle" sloganıyla düzenlenen etkinlik için onlarca Filistinli çocuk, Gazze Limanı'ndaki Mavi Marmara Şehitleri Anıtı yakınlarında toplandı. Etkinlikte Türkiye bayrakları taşındı.

Ayrıca Filistinli çocuklar, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelerle dayanışmalarını dile getirmek için "Filistin yanınızda" ve "Türkiye ile Suriye'deki halklara taziyelerimizi ve dualarımızı sunuyoruz" yazılı pankartlar taşıdı.

Etkinliğe katılan Filistinli Abdurrahman Mürteci, "Biz Gazze Şeridi'nin çocukları olarak, yıkıcı deprem sonucu başlarına gelen büyük felakette Türk ve Suriye halklarıyla samimi sevgi, sempati ve dayanışma duygularımızı ifade ediyoruz." dedi.

Gazze Destek Derneği Müdürü Hani Serya, bu etkinliği Türk ve Suriye halkıyla dayanışmak için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Serya, "Kalbimiz Suriye ve Türk halkıyla birlikte. Filistin ve Gazze Şeridi'nden Türkiye ve Suriye'yi vuran yıkıcı depremden etkilenenlere insani bir mesaj göndermek için mumlar yakıyoruz. Yaranız yaramızdır." diye konuştu.

Etiketler : gazze deprem filistin

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX