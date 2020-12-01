Filistin'de Covid-19 salgınında yoğun artış vaka sayısı

KORONAVİRÜS HABERLERİ

A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar

KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar

RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri

SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından 16 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 536 yeni vaka tespit edildiği, 1032 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Söz konusu can kayıplarından 9'unun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 7'sinin ise işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te kaydedildiği aktarıldı.

Böylece mart ayından bu yana salgında kaydedilen toplam can kaybının 838'e, vaka sayısının da 101 bin 394'e yükseldiği, iyileşen hasta sayısının ise 78 bin 333'e ulaştığı ifade edildi.