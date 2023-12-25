Filistin Esirler Cemiyeti: İsrail, Gazze'de alıkoyduğu esirlere korkunç işkenceler yaptı

Filistin Esirler Cemiyetinden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de alıkonan ve sonra serbest bırakılan Filistinlilerin tanıklıklarının, gördükleri işkencelere dair korkunç ayrıntılar içerdiği, bedenlerinde de bunların izlerinin görüldüğü ifade edildi.

Cemiyet, Filistinlilerin gördüğü işkencelere ilişkin tanıklıklarının yer aldığı bir video yayınladı. Videoda, ayaklarında ve bileklerinde morluklar ile yaralar bulunan yaşlı bir kişi olduğu görüldü. Bu kişi, Gazze'de alıkonulan ve İsrail hapishanesinden yakın bir zamanda serbest bırakılan gruptaki kişilerden biri olduğunu aktardı.

Cemiyetin açıklamasında, İsrail güçlerinin, Filistinlileri zorla kaybettiği, akıbetlerini, nerede tutulduklarını ve sayılarını açıklamayı reddettiği, bu kişilerin arasında kadınlar, yaşlılar ve çocukların da bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, başta Birleşmiş Milletler (BM) olmak üzere tüm uluslararası insan hakları kuruluşlarından, alıkoyduğu kişilerin akıbetlerini açıklaması ve bu kişilerin maruz kaldığı işkence ile kötü muameleye son vermesi için İsrail'e baskı yapması istendi.

FİLİSTİNLİ BERGUSİ VE ARKADAŞLARI 3 SAAT DARP EDİLDİ



Öte yandan Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada da İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan tutuklu olarak tanınan Nail el-Bergusi'nin (66) gördüğü işkencelere dair bilgiler paylaşıldı.

Bergusi'nin, Ramallah'ın batısındaki Ofer Hapishanesinden İsrail'in kuzeyindeki Gilboa Hapishanesine nakledilirken işkence gördüğü, coplar ve tüfek dipçikleriyle şiddetli bir şekilde darbedildiği, Bergusi ve arkadaşlarına yönelik saldırının aralıksız 3 saat devam ettiği kaydedildi.

Bu olayın yaklaşık 2 ay önce gerçekleştiği, bu bilginin de Bergusi'yi hapishanede ziyaret eden Filistin Esir İşleri Heyetinin bir avukatı tarafından nakledildiği aktarıldı.

Avukatın naklettiğine göre Bergusi, mahkumların genellikle göğüs ve kaburga bölgesinden darp edildiğini, bu nedenle vücutlarında kırıklar oluştuğunu anlattı.

Bergusi tanıklığında, hapishanelerde soğuk havada bile camların 24 saat açık olduğunu, giysi ile örtü bulunmadığını, yemeklerin çok kötü ve miktarının az, odaların da kalabalık olduğunu dile getirdi.

"İSRAİL HAPİSHANELERİNDE EN UZUN SÜRE KALAN SİYASİ TUTUKLU"



"İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu" olarak kayıtlara geçen Nail el-Bergusi, ilk olarak 1978'de 19 yaşındayken tutuklanmıştı.

Cezaevinden, İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası anlaşması sonucu 2011'de çıkan Bergusi, sadece 31 aylık özgürlüğün ardından Haziran 2014'te "3 Yahudi yerleşimcinin kaçırılması ve öldürülmesi" olayına tepki olarak yeniden gözaltına alınmıştı.

İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, 22 Şubat 2017'de Bergusi hakkında müebbet ve 18 yıl hapis cezası kararı vermişti.

Bergusi, İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan kişi olması dolayısıyla "Filistinli esirlerin önderi" olarak adlandırılıyor.