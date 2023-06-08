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08 Haziran 2023 Perşembe 13:38:00 - Güncelleme:08 Haziran 2023 Perşembe 13:38:00

Filipinler'de Mayon yanardağı çevresinde alarm seviyesi yükseltildi

Kaynak: AA

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Filipinli yetkililer, başkent Manila'da bulunan Mayon yanardağı çevresinde patlama ihtimaline karşı alarm seviyesinin yükseltildiğini açıkladı.

Filipinli yetkililer, yanardağa 6 kilometre uzaklıkta yaşayan yerel halka, olası patlama nedeniyle bölgeyi terk etmelerini söyledi.

Ülkenin aktif yanardağlarından Mayon yanardağının, sıcak gaz çıkışı, düşen kayalar ve iki volkanik deprem sonrası alarma geçildi.

Yanardağın ilerleyen günlerde patlama ihtimaline karşı 5 seviyeli alarm sisteminde 3'üncü seviyede alarm verilerek önlem alındı.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, olası bir patlamanın ortaya çıkardığı küller uçakları da etkileyebileceğinden sivil havacılık yetkililerince pilotların uyarılması gerektiğini belirtti.

İKİ VOLKAN DAHA GÖZLEM ALTINDA

Yetkililer, Mayon'un yanı sıra Manila'nın güneyindeki Taal volkanının ve Negros adasının merkezindeki Kanloan volkanının da hareketlenme ibaresi göstermesiyle gözlem altına alındığını açıkladı.

Mayon yanardağı, 2018'de patlayarak, on binlerce yerel halkın evlerini terk etmelerine neden olmuştu.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

Etiketler : filipinler mayon yanardağı alarm patlama manila
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