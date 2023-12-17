Filipinler lideri Marcos, bölgesel istikrarı korumak için "güçlü ittifaklar" kurulacağını söyledi

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Marcos, Japon medyasına bölgesel gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Marcos, Filipinler'in barış ve kurallara dayalı düzene bağlı kalmaya devam edeceğini belirterek öte yandan bölgesel istikrarı korumak için de müttefikleriyle "güçlü ittifaklar" kuracağını kaydetti.

Bölgede "varlığını daha fazla hissettiren" Çin'in, komşu ülkeler için "gerçek bir meydan okuma oluşturduğunu" ifade eden Marcos, "Korkarım ki geçen aylar ve yıllarda gerilimin azalmak yerine arttığını söylemek zorundayız." dedi.

Güney Çin Denizi'ndeki anlaşmazlığı "dünyanın karşı karşıya olduğu en karmaşık jeopolitik zorluk" olarak nitelendiren Marcos, dünyada hiçbir ülkenin Rusya-Ukrayna Savaşı gibi bir çatışmanın Asya'da başlamasını istemediğini ve anlaşmazlığa ilişkin çözüm yolları arayışlarının devam ettiğini söyledi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, sığlık, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.