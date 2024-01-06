Fas'tan Gazze için "iki devletli çözüm" vurgusu

Fas'tan Gazze için "iki devletli çözüm" vurgusu

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, muhalefetteki Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Bloğunun, İsrail'in, Gazze'ye düzenlenen saldırıları protesto eden halklara yönelik "ahlaksız" söylemlerde bulunmasıyla ilgili sunduğu soru önergesini yazılı olarak cevaplandırdı.

Fas'ın, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm uygulamalarını reddeden siyasi konumunu güçlü bir şekilde ifade ettiğini kaydeden Burita, "İki devletli çözüm ve taraflar arasındaki müzakereler, çatışmanın kalıcı ve nihai olarak çözüme kavuşturulmasının tek yoludur." ifadesini kullandı.

Gazze'de sivillerin hedef alınmasına karşı olduklarını yineleyen Burita, gerilimin azaltılması yoluyla kalıcı bir ateşkese varılması ve barış sürecinin yeniden canlandırılması gerektiğini dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı Fas dahil dünyanın pek çok ülkesinde protestolar düzenleniyor.